Rouen : Un premier salon du camping-car et de la caravane d'occasion

Le Parc-expo de Rouen (Seine-Maritime) accueille, du vendredi 25 au lundi 28 mai 2018, le premier salon du camping-car et de la caravane d'occasion. Rencontre avec l'un des exposants, les camping-cars Jacqueline, installés à Boos.

Près de 150 camping-cars et caravanes d'occasion investissent le Parc-expo de Rouen (Seine-Maritime), du vendredi 25 au lundi 28 mai 2018. Un premier salon y est organisé sur 6500 m² avec la présence de quatre concessions de la région : Camping-cars Jousse Idylcar, camping-cars Pierre, Camping-cars Horizon et Camping-cars Jacqueline.

Un salon qui intervient pratiquement à la fin de la saison pour les concessionnaires : "Ça permet de redynamiser le marché car le mois de mai est complexe avec les nombreux ponts et jours fériés", explique Nicolas Andrieu, commercial pour la concession Camping-cars Jacqueline, installée à Boos. C'est aussi l'occasion de "tester un nouveau salon, même si nous connaissons les lieux puisque nous sommes présents à la Foire de Rouen".

Un public plus jeune

Les Camping-cars Jacqueline proposeront une quarantaine de modèles de camping-cars et des caravanes d'occasion. "Il y en aura pour tous les budgets, en commençant dès 15 000 euros", précise Nicolas Andrieu. D'ailleurs, la clientèle évolue, "les enfants qui partaient, à l'époque avec leurs parents en camping-car, reviennent vers ces véhicules lorsqu'ils sont eux-mêmes parents".

Les préretraités et les retraités sont aussi toujours présents dans la clientèle et "représentent encore la majorité". Ce salon permet ainsi "de cibler une autre clientèle, plus jeune", ajoute Nicolas Andrieu.

Pratique. Ouverture du vendredi 25 au lundi 28 mai 2018, de 10 heures à 19 heures, puis le lundi de 10 heures à 18 heures. Entrée gratuite.