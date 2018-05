Le secteur du BTP recherche des jeunes en Normandie

Plus de 800 entreprises ont exprimé des besoins immédiats dans tous les métiers du secteur du bâtiment mais elles se confrontent à un nombre de jeunes insuffisant. Des portes ouvertes sont organisées le vendredi 25 et le samedi 26 mai 2018 au CFA du Bâtiment de Coutances (Manche) ainsi que le samedi 26 mai au CFA du Bâtiment d'Alençon (Orne).

Le secteur du BTP est un secteur qui recrute en Normandie mais la demande n'est parfois pas à la hauteur de l'offre. Plus de 800 entreprises ont exprimé des besoins de recruter des apprentis dans le secteur du bâtiment mais elles se confrontent à un nombre de jeunes insuffisant. C'était déjà le cas en septembre 2017. C'est pourquoi le réseau des sept CFA du BTP normand cherche à attirer des jeunes à se lancer dans une carrière professionnelle dans le bâtiment. Il ont mis en place un site qui recense toutes les offres répertoriées par secteur géographique et par métier. Dans le communiqué de presse datant du mardi 22 mai 2018, Dominique Dolé, conseillère jeunes entreprises, précise que "Douze mois après leurs examens, 85 % des titulaires d'un CAP et 95 % des titulaires d'un BAC pro obtenu par la voie de l'apprentissage sont en CDI". Un discours qui pourrait attirer ces jeunes pas toujours motivés à l'idée de faire carrière dans le BTP.

Lutter contre les réticences

Certains jeunes peuvent avoir des réticences et des a priori avant de s'engager dans une formation qui mène à un métier du bâtiment. Ils se demandent si les conditions de travail ne sont pas trop dures, si les salaires sont corrects et si ces métiers ont de l'avenir. Ce sont ces craintes que les CFA de Normandie veulent balayer en affirmant que la demande est très forte. "Nous avons pris conscience très tôt que les transitions énergétique et numérique allaient être les enjeux stratégiques des prochaines années (...) notre offre de formation est aujourd'hui en parfaite adéquation avec le marché : mise en place de plateformes énergies de très haut niveau, intégration du processus BIM (Building Information Modeling), mise en place de simulateur de réalité virtuelle et augmentée de découpe bois, d'habilitations électriques et de travaux en hauteur dans le parcours de formation." témoigne M. Bergougnoux, Directeur du CFA du Bâtiment d'Évreux, dans le communiqué de presse datant du mardi 22 mai 2018.

Portes ouvertes le vendredi 25 et le samedi 26 mai 2018 au CFA du Bâtiment de Coutances (Manche). Le samedi 26 mai au CFA du Bâtiment d'Alençon (Orne) et tous les mercredis après-midi.