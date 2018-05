Une compétition de voile inter-entreprises à Caen

Cette année, la Norlanda's Cup se déroulera du lundi 28 mai au vendredi 1er juin 2018 sur la presqu'île de Caen (Calvados). Une régate de voile inter-entreprises pour promouvoir le nautisme et la cohésion au sein des entreprises de la région.

Du lundi 28 mai au vendredi 1er juin 2018, la 9e édition de la Norlanda's Cup se tiendra à Caen (Calvados), au niveau de bassin de Calix. L'événement propose une régate de voile inter-entreprises, parmi laquelle 40 entreprises seront présentes. Elles seront réparties en 32 équipages, il y aura donc plusieurs entreprises par bateau. Les équipages s'affronteront au cours de plusieurs "match races" (course entre deux bateaux de même type), afin de remporter cette édition 2018. "Ce qui plaît dans ce type d'événement, c'est avant tout la possibilité de faire de la voile en ville" annonce Sophie Lambert, présidente du Caen Yacht Club. "C'est aussi l'occasion de faire découvrir la voile au plus grand nombre et de développer le nautisme".

Renforcer la cohésion au sein des entreprises

De nombreux acteurs participent à l'organisation de l'événement, notamment le Caen Yacht-Club qui fournit quelques bateaux, la société Exaequo et Caen Normandie Développement. Des skippers bénévoles accueilleront les représentants des entreprises sur des voiliers de type J 80. "C'est l'occasion de renforcer la cohésion entre les salariés au sein des entreprises et de développer leur team-building" indique Sophie Lambert. Quatre espaces seront mis à la disposition des entreprises, notamment un espace rencontre et échange dans lequel de jeunes skippers pourront présenter leurs projets. L'événement est évidemment ouvert à tous, curieux ou passionnés de voile.

Pratique. Du lundi 28 mai au vendredi 1er juin 2018 à Caen (bassin de Calix). Lundi et mardi de 11 heures à 16 heures. Mercredi et jeudi de 15 heures à 20 heures. Vendredi de 11 heures à 18 heures.