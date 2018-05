Excellence bourbon : une start-up épicée à la mode de Caen

Lancé en 2013, la start-up caennaise (Calvados) Excellence bourbon s'est fait sa place dans les rayons des supermarchés et commence même à percer dans les cuisines des chefs.

Tout est parti d'une histoire qui sent bon… la vanille. En 2013, Pauline Aubrée et Cédric Andria, alors étudiants à l'EMN Caen (Calvados), l'école de management de Normandie, partent en stage humanitaire à Madagascar. C'est là qu'ils rencontrent des agriculteurs qui leur font découvrir cet arôme, l'un des plus chers au monde avec le safran.

Plus de 300 références

Ils plongent alors dans un univers qui concentre 80 % de la production mondiale. "La gousse de vanille de Madagascar est réputée pour son goût fruité, au taux élevé quand elle est bien travaillée", précise Cédric. Mais avec un cours qui s'est envolé ces dernières années, la production est devenue intensive sur l'île, parfois au détriment de la qualité. "Notre idée était de proposer un bon produit à des prix accessibles, en travaillant directement avec une coopérative de producteurs", précise le jeune entrepreneur.

Quatre ans plus tard, leur vanille s'est fait une place dans les supermarchés de Normandie et un peu partout dans le nord de la France sous la marque Excellence bourbon. Et de cette petite gousse est ensuite née toute une gamme de plus de 70 produits. "Du poivre sauvage rouge de Madagascar aux mélanges les plus élaborés, nous proposons environ 300 déclinaisons, précise Cédric. L'idée est d'avoir des choses faciles à utiliser, des produits taillés pour ne pas être trop piquants, clivants, et qui se cuisinent en cinq minutes."

Prochain objectif pour Excellence Bourbon ? Faire conditionner les produits en Normandie, développer la vente en ligne et surtout continuer à percer partout en France.

