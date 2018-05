Casa de  Papel : Maitre Gims en studio avec Slimane, Dadju et Vitaa

Alors que Maitre Gims cartonne actuellement avec son nouvel album, ceinture noire, il a dévoilé un teaser de son prochain hit. Une reprise de "Bella Ciao"

Les amateurs de séries l'auront vite compris. La chanson Bella Ciao connait un succès planétaire. Remis au goût du jour par La Casa de Papel, ce chant révolutionnaire remonte à l'époque des partisans italiens. Devenue l'hymne à la résistance dans les années 60. Aujourd'hui, on est bien loin de l'histoire de ce chant. Bella Ciao est devenue l'hymne des braqueurs espagnols. Diffusée sur Netflix en France, la série dont tout le monde parle est portée par son histoire, ses personnages mais aussi sa bande-son. Pour preuve, la chanson a déjà été remixée plusieurs fois comme Sound Of Legend. A son tour, Maitre Gims a décidé de se l'approprier. En compagnie de Slimane, Dadju et Vitaa, le rappeur français a dévoilé ce dimanche une vidéo sur les réseaux sociaux. Maitre Gims nous plonge dans les coulisses de cette reprise.

La Casa de Papel devenue culte avec ces huit voleurs qui tentent le braquage de la Maison royale de la Monnaie d'Espagne. Une opération dirigée par un génie du crime. Alors que la saison 3 est en pleine préparation, Maitre Gims n'a pas encore dévoilé la date de sortie.