Dans le Calvados, Franck Hébert aménage les biens insolites et atypiques

Manoir, loft à la décoration contemporaine ou encore villa anglo-normande : les logements insolites et atypiques séduisent. Depuis deux ans, Frank Hébert est directeur d'une agence de la franchise Espaces atypiques, spécialisée dans les biens immobiliers insolites dans le Calvados. Rencontre.

Qu'est-ce qui fait d'un appartement ou d'une maison un bien atypique ?

"À nos yeux, un bien atypique présente soit une décoration et un aménagement contemporain, soit une architecture spécifique. Bien sûr, il y a de grandes différences selon les régions. On peut trouver des lofts, des ateliers d'artistes, des maisons de pêcheurs, des garages aménagés, des maisons d'architectes, etc. L'histoire du bien et l'emplacement peuvent également jouer. Et bien sûr il y a l'idée de rareté, le côté 'unique'."

Dans l'original, qu'est-ce qui est le plus recherché dans le Calvados ?

"Ce qui est le plus recherché sur Caen et dans le Calvados, ce sont les biens en pierre de Caen avec un intérieur rénové. Mais il n'y en a malheureusement pas beaucoup. Sur la côte, il y a beaucoup de demande pour des villas anglo-normandes. Nos clients nous contactent avec des idées et des critères souvent très spécifiques, il y a donc des demandes assez diversifiées."

Est-ce que la région est connue pour ses biens atypiques ?

"Caen a été très touché par la Seconde Guerre mondiale. Les bâtiments haussmanniens ont été privilégiés lors de la reconstruction, et ils ne sont guère atypiques. Il est cependant possible d'aménager des lofts à l'intérieur ! Mais à l'heure d'aujourd'hui, il y en a relativement peu de disponibles. En revanche il existe une grande diversité de biens atypiques dans la région : des maisons de pêcheurs sur la côte, des manoirs et des vieilles fermes en campagne, etc. Par exemple, des maisons sont construites sur la base d'un bunker, qui peut être aménagé."

Un loft place Saint-Sauveur. - Espaces atypiques

Une maison ou un appartement atypique est-il forcément synonyme de prix élevé ?

"On associe souvent les biens atypiques à des biens chers, mais il n'y a pas que ça ! Il existe également des appartements ou des biens beaucoup plus abordables. Récemment on a vendu un studio remodelé, avec une décoration contemporaine, pour 179 000 € dans le centre de Caen. Les Tiny House sont une autre possibilité de logement insolite à petit prix, et se développent de plus en plus. Parmi nos biens atypiques, on a eu deux maisons de 40m2 avec vue sur la mer près de Trouville par exemple."

Certains biens atypiques sont-ils particulièrement remarquables dans le Calvados ?

"Tous nos biens sont atypiques, mais certains peuvent avoir une identité plus forte : un manoir à Falaise construit avec des pierres du château, une grange aux dîmes près de Caen, une maison avec une chapelle à l'intérieur, etc. Parfois lorsqu'on visite l'un de ces lieux, il se produit un véritable coup de cœur. On appelle ça l'effet waouh."

Un ancien prieuré avec une chapelle à Falaise fait partie des biens atypiques en vente. - Espaces atypiques

Quelle est la clientèle pour les biens atypiques ?

"Plus de la moitié de nos clients ne sont pas Normands. Ils viennent de Paris, Bordeaux, Nantes, etc. La proximité avec la capitale joue beaucoup, ainsi que l'attrait pour la région et son identité si spécifique. Pour les biens que nous vendons sur la Côte fleurie, la clientèle est essentiellement parisienne, alors que sur la Côte de Nacre ce sont essentiellement des Caennais. Certains de nos clients connaissent très bien le monde de l'architecture, du design et des arts contemporains et ont donc des demandes très spécifiques, mais des novices se tournent également vers nous."