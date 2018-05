Les Lions du Rouen Normandie Rugby se rapprochent encore de la Pro D2

Le vendredi 11 mai 2018, les Lions du Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime) affrontaient Albi dans le Tarn pour la demi-finale retour du championnat de Fédérale 1. Avec, à la clé, une qualification historique pour la finale des barrages d'accession à la Pro D2.

Les joueurs et le staff l'avaient annoncé, et ils ont tenu leur promesse. Non, ils n'allaient rien lâcher. Et oui, ils allaient bien se qualifier pour les finales d'accession à la Pro D2. C'est chose faite depuis le vendredi 11 mai 2018 et le coup de sifflet final de la demi-finale retour des play-offs de Fédérale 1. Sur le terrain d'Albi, les Lions du Rouen Normandie Rugby ont validé leur victoire du match aller (19-16) par une autre victoire avec très peu d'écart (14-12). Jusque dans les dernières secondes, un essai des Tarnais aurait pu tout gâcher. Mais les Rouennais ont tenu bon en défense devant leur en-but pour s'offrir la finale dont ils rêvaient.

Les Lions offrent à la Normandie sa 1re finale d'accession

La troupe de Richard Hill est donc à 160 minutes de l'exploit. Deux fois 80 minutes de jeu pour deux finales, dans le premier acte se tiendra le vendredi 18 mai 2018 dans un stade Diochon prêt à rugir pour l'événement. Face à eux, les Normands retrouveront l'US Bressane, qui avait terminé à la deuxième place de la saison régulière avec sept points d'avance sur eux (60 contre 53). Les Bressans auront donc l'avantage de recevoir lors du match retour, le samedi 26 mai 2018. Mais le Rouen Normandie Rugby compte bien s'y rendre avec un petit matelas d'avance pour mettre la pression sur son adversaire.

D'autant plus que les Normands ont la recette pour faire déjouer cette équipe. Certes, ils avaient perdu le match aller, à Bourg-en-Bresse, sur le score de 27 à 20. Mais ils avaient bien réagi lors du match retour en infligeant une leçon à leurs adversaires, avec à la clé une victoire 49 à 24 au stade Mermoz. C'est ce genre d'exploit qu'il faudra réitérer pour prendre le meilleur sur l'ensemble des deux rencontres. Mais avec une place en Pro D2 et dans le monde professionnel au bout de l'effort, les Rouennais ne lâcheront sûrement pas le moindre mètre de terrain.