Voile : Alexis Loison, le skipper de la Manche, 5e de la Transat AG2R

Le skipper de Cherbourg (Manche) Alexis Loison a franchi la ligne d'arrivée de la Transat AG2R La Mondiale, en duo avec Anthony Marchand, vendredi 11 mai 2018. Ils sont 5e.

Il était arrivé cinquième il y a deux ans, avec Gildas Morvan : le skipper originaire de Cherbourg-en-Cotentin (Manche), Alexis Loison, vient de boucler la 14e édition de la Transat AG2R La Mondiale à la même place, vendredi 11 mai 2018.

3900 milles parcourus

Il a franchi la ligne d'arrivée à 6h52, après un peu plus de 18 jours de course et 3900 milles parcourus, sur cette transat en double entre Concarneau (Finistère) et l'île de Saint-Barthélémy. Cette fois, Alexis Loison était associé au skipper breton Anthony Marchand, sur le bateau Groupe Royer/Secours Populaire.

Le skipper de la Manche a fait part de sa déception, à l'arrivée : "on espérait mieux. Cette transat était dure, on s'est battu comme des lions. On a vraiment tout donné et, au final, on n'a pas de regrets. On reviendra".

C'est le duo Adrien Hardy-Thomas Ruyant qui a remporté la 14e édition, franchissant la ligne juste avant 1 heure du matin.