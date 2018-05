Trois jours de braderie à Fécamp

La braderie de printemps prend ses quartiers dans le centre-ville de Fécamp du jeudi 10 au samedi 12 mai 2018. Trois jours de déballage attendus par les commerçants et les clients.

Le rendez-vous est désormais attendu. Il a lieu deux fois par an : à l'Ascension et début octobre. La braderie de Fécamp (Seine-Maritime) envahit les rues du centre-ville du jeudi 10 au samedi 12 mai 2018. Les commerçants des rues Jacques Huet, Alexandre Le Gros, de l'inondation et de Félix Faure vont déballer leur marchandise sur les trottoirs.

Braderie de Fécamp - Fécamp Escale Shopping

C'est toujours un moment attendu à la fois pour les commerçants et pour les clients. Une braderie c'est toujours une ambiance particulière, joviale.

Écoutez Christopher Mauve, le président de Fécamp Escale Shopping :