Normandie. Quand Maurane se confiait sur notre antenne

En 2007, Maurane se confiait sur notre antenne, lors d'une émission spéciale en direct du casino de Fécamp (Seine-Maritime). Retour sur le passage de cette artiste, décédée dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 mai 2018.

C'est un monument de la chanson qui vient de s'éteindre. Maurane, 57 ans, est morte dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 mai 2018.

Sur un prélude de Bach ou encore pour son duo avec Lara Fabien, Tu es mon autre, avait fait de la chanteuse belge une artiste plébiscitée par les Français.

En mars 2007, Maurane était intervenue en direct sur l'antenne de la radio Résonance (aujourd'hui Tendance Ouest Seine-Maritime), depuis le casino de Fécamp.

À ses côtés, le Saint-Lois Mathieu Johann-Lepresle, révélé en 2004 dans l'émission Star Academy sur TF1, et à l'époque animateur en radio. Sur les réseaux sociaux, ce dernier a réagi au petit matin : "Ma Mô… Qu'est ce que j'ai pu t'écouter, qu'est ce que j'ai pu t'aimer… Je pense à ta Lou, à mon @peterlorne à @Ludoloco… et aux moments gravés dans ma tête et dans mon cœur. #Maurane Putain de vie."

Putain de vie. pic.twitter.com/BSBnnVmzSv — Mathieu Johann (@mathieujohann) 8 mai 2018

Bonus. Extrait de l'interview de Maurane en mars 2007 :