La Roche-Guyon : un château aux 1 000 ans d'histoire à découvrir

Situé en Ile-de-France à la frontière immédiate de la Normandie, le château de la Roche-Guyon (Val d'Oise) ressuscite grâce aux commentaires du guide. Un château qui recèle de nombreux secrets à découvrir à l'occasion des vacances.

Profitez des vacances pour découvrir en famille un pan de notre histoire en visitant le château de la Roche-Guyon (Val d'Oise). C'est aux confins de l'Eure et du Vexin, tout près de nos frontières, que se trouve ce château dont l'histoire et l'emplacement stratégique rappellent les tensions politiques entre les deux territoires à l'époque médiévale.

Le château, dépouillé en grande partie de son mobilier par le propriétaire dans les années 1980, mérite surtout d'être découvert en visite guidée : le guide passionné ressuscite en effet par de riches anecdotes le destin peu commun du lieu et de ces hôtes.

Une histoire mouvementée

Toujours propriété de la famille de La Rochefoucault, une des plus anciennes familles de la noblesse française, le château, dont la partie la plus ancienne date du 12e siècle, n'a cessé d'être remanié au cours de son histoire. Chacune des familles qui s'y sont succédées y ont laissé leur trace.

Le château a été habité par quatre familles. - Elodie Laval

En mille ans d'histoire quatre familles ont occupé les lieux : celle de Guy de la Roche, la famille des Silly, les Rohan Chabot et la famille de La Rochefoucault. Si le premier propriétaire finit massacré lors d'une jacquerie, d'autres feront du château un lieu de divertissement, comme le roi Henri IV, dit "le vert galant", épris de la belle propriétaire veuve Antoinette de Pons qui, respectueuse de la mémoire de son mari prenait soin de se soustraire aux ardeurs du galant. À la révolution la duchesse d'Enville et sa belle-fille, les propriétaires bien-aimées par les habitants de la Roche échappent aux excès révolutionnaires.

Tanière pour le renard du désert

Quartier général de Rommel lors de son inspection du mur de l'Atlantique, le château de la Roche-Guyon conserve en ses murs les traces de l'occupation allemande. Le château retrouve ainsi pendant la guerre une vocation militaire et offre une position stratégique, rapprochant Rommel de son supérieur installé à Saint-Germain-en-Laye.

À cette période, les caves du château sont renforcées de béton pour accueillir les munitions et Rommel investit une des plus belles chambres du château.

Le château subira des dommages conséquents à la fin de la guerre en août 1944 lorsqu'un bombardement souffle les toitures et les communs. Les alliés pensant les Allemands encore présents ont malheureusement bombardé inutilement les lieux déjà vides de tout occupant.

Une source d'inspiration

La Roche-Guyon a attiré au 19e siècle les romantiques, en particulier Victor Hugo, hôte du cardinal de Rohan, ou encore Lamartine, qui traduira en vers les émotions ressenties face l'ambiance de ce charmant et paisible village. Quelques siècles plus tôt, le château peint par Hubert-Robert fut également une source d'inspiration pour nos contemporains.

En 1960 le dessinateur et scénariste Edgar P. Jacobs publie une nouvelle aventure de Blake et Mortimer dont l'intrigue se déroule à La Roche-Guyon. L'ennemi juré de Mortimer lui lègue une machine à voyager dans le temps : le chronoscaphe. À l'occasion d'une exposition sur le sujet, la machine a été reconstituée et trône dorénavant dans les caves : une belle façon de voyager dans le temps !

Pratique. Tous les jours jusqu'à fin novembre, château de la Roche-Guyon. De 3,30 à 9,80 €. chateaudelarocheguyon.fr