Normands autour du monde : un concours pour les 18/35 ans pour voyager

Normandie Attractivité lance le concours Normands autour du monde, destiné aux 18/35 ans. Cinq lauréats seront retenus. Ils voyageront pendant trois semaines, pour promouvoir la région.

Les candidatures pourraient être très nombreuses ! Normandie attractivité, agence de marketing territorial, lance cette semaine un concours "Normand autour monde" à destination des 18/35 ans. Cinq lauréats, un par continent, seront retenus et partiront, du 10 au 30 septembre, à la rencontre de Normands expatriés.

Ouverture au monde, esprit de conquête, audace, solidarité

Ces cinq jeunes devront témoigner de leur aventure via les réseaux sociaux et sur un site dédié, normandsautourdumonde.fr. Ils doivent pouvoir justifier de leur "ouverture au monde", d'un "esprit de conquête" mais aussi d'audace et solidarité. En quelques jours, ils doivent pouvoir s'imposer comme ambassadeur du territoire, à travers la planète.

Les prétendant(e) s ont jusqu'au 20 mai 2018 pour candidater. Les lauréats seront, eux, dévoilés connus du grand public le mercredi 6 juin.

Pratique. Pour participer, avoir entre 18 et 35 ans, avoir sa résidence principale en Normandie, aimer la région, aller au contact des autres et les réseaux sociaux, être débrouillard, parler l'anglais ou d'autres langues.