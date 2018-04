Basket : Alexandre Ménard prolonge l'aventure à Rouen

Arrivé sur les bords de Seine l'été dernier, le coach Alexandre Ménard a prolongé son contrat avec le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime), mercredi 11 avril 2018. Quelques jours plus tard, il confie à Tendance Ouest ses ambitions et ses motivations.

La mayonnaise a pris. Lancé dans le sprint final pour décrocher une place en play-off, le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) a pris le temps de récompenser son entraîneur pour le travail déjà accompli cette saison. En fin de contrat cet été au terme de sa première saison sur le banc rouennais, Alexandre Ménard a finalement prolongé l'aventure de deux ans, mercredi 11 avril 2018. Lundi 16 avril 2018, l'excitation est retombée mais l'ancien du Mans (Sarthe) se dit "heureux et honoré" par la confiance de ses dirigeants.

🖋 Le Rouen Métropole Basket est très heureux de vous annoncer la prolongation du contrat de notre coach, Alexandre MENARD, pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2020 !

Nous te souhaitons toute la réussite possible !#GORMB pic.twitter.com/UvtvM6IXEH — Rouen Métro Basket (@RouenMBasket) 11 avril 2018

Bien finir la saison, avant de préparer la prochaine

Même s'il affirme travailler de la même manière avec ou sans contrat, il avoue tout de même que sa situation personnelle va se stabiliser : "Ma famille va pouvoir me rejoindre, je passerais moins de temps sur la route entre Rouen et Le Mans." Engagé à 100% dans la fin de saison de ses joueurs, l'entraîneur ne se fixe pas de grand objectif à court terme, seulement celui de mieux finir cette saison que la dernière et de faire encore mieux la saison prochaine.

• À lire aussi : Formé à Rouen, l'international Ian Mahinmi devient actionnaire du Rouen Métropole Basket



Pour ce faire, il espère disposer de plus de moyens, alors que le RMB a manœuvré cette saison avec la plus petite masse salariale de Pro B. Mais son avenir, désormais sécurisé, va aussi lui permettre de "prendre de l'avance sur les orientations techniques et le recrutement."