Rouen : interpellé avec de la drogue et de l'argent, un homme suspecté de trafic

Dans la soirée du mardi 10 avril 2018, un homme a été interpellé sur les hauteurs de Rouen alors qu'il transportait une quantité importante de drogue et une grosse somme en liquide.

Il est près de 22 h 45, le mardi 10 avril 2018, lorsqu'une patrouille de police détecte une forte odeur de cannabis et repère un groupe d'individus dans la rue Galilée, dans le quartier des Hauts de Rouen (Seine-Maritime). À la vue des policiers, un des membres du groupe jette le sac en plastique qu'il tient à la main et tente de s'enfuir à pied. Mais il est finalement rattrapé et interpellé un petit peu plus loin.

Près de 400 € en liquide

Entre ses poches et le sac plastique abandonné, les policiers retrouvent au total 47 grammes d'herbe et un peu plus de six grammes de résine de cannabis. Surtout, l'homme portait sur lui la somme de 390 € en liquide. Des éléments qui laissent penser aux forces de l'ordre que l'homme de 24 ans se livrait à un trafic de stupéfiants dans le quartier. Il a été placé en garde à vue.

