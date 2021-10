Les nageurs ont rendez-vous à Saint-Lô au Meeting du bout de l'an Arena

Dès ce mercredi matin, des records de nage ont été effectués à Saint-Lô lors des series.

Programme :

Mercredi : 50 nage libre – 200 dos – 100 papillon – 200 nage libre et 100 brasse

Jeudi : 100 4 nages – 200 papillon – 100 dos – 200 brasse et 100 nage libre

Trois catégories : Minimes filles – garçons : 1997 et après - Cadets filles – garçons : 1995/1996 - Juniors/ Seniors filles – garçons : 1994 et avant



Début des épreuves séries 9h et finales dès 16h.

L'entrée pour le public est gratuite.

Ecoutez Christine Brioult, présidente du Club nautique saint-lois.