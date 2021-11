Caen. L'emblématique bâtiment B de l'université de Caen réhabilité pour 2021

Quarante ans après son inauguration en 1968, la cure de jouvence se poursuit pour le bâtiment B du campus 1 de l'université de Caen (Calvados). En ce début de printemps, "la phase de désamiantage, qui a débuté au printemps 2017, entre dans sa phase terminale", explique Jean-Michel Lambert, conducteur des opérations. Elle devrait s'achever cet été.

Université du XXIe siècle

Mais l'aménagement des 15 000 m² d'espaces disponibles ne démarrera qu'en 2019, le temps de définir les objectifs du chantier. "Ou plutôt le réaménagement, tant les nouveautés sont nombreuses", évoque Stéphane Ropiquet, vice-président délégué à l'immobilier.

Si les quatre amphithéâtres au rez-de-chaussée sont conservés et rénovés, c'est au troisième étage que les changements seront les plus remarquables, juste en dessous du dernier niveau du bâtiment qui sera lui dédié à des locaux administratifs et des bureaux pour les enseignants-chercheurs. "Nous allons y installer le Centre multimédia universitaire qui se trouve actuellement à Ifs et qui a vocation à assurer la digitalisation des enseignements."

Les premier et deuxième étages seront eux consacrés à des salles de cours et d'examen. Certaines seront modulables pour s'adapter au mieux aux besoins des professeurs ou des élèves. Quant au rez-de-chaussée, il aura vocation à devenir l'espace de l'université le plus ouvert sur le monde extérieur. Il accueillera la maison de l'orientation pour les lycéens en quête d'informations sur de futurs parcours supérieurs, mais aussi pour des salariés ou responsables d'entreprises désireuses d'en savoir plus sur la formation continue. Les services dédiés à la scolarité y prendront également leurs quartiers. "Nous souhaitons un bâtiment moderne, lumineux et connecté, digne d'une université du XXIe siècle", conclut Stéphane Ropiquet. Jusqu'à 3 500 personnes pourront évoluer au même moment dans cet édifice dont la livraison est programmée pour septembre 2021.

A LIRE AUSSI.

A Caen, le boulevard Leclerc entame sa mue

Un nouveau club de voile à Luc-sur-Mer pour juin 2018