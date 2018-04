Marche pour l'égalité : 200 personnes mobilisées à Caen

En réaction à la loi "asile-immigration", plusieurs collectifs caennais appelaient au rassemblement samedi 7 avril 2018. Près de 200 personnes se sont réunies devant le CAO (Centre d'accueil et d'orientation) de la presqu'île de Caen (Calvados), puis ont défilé en direction de la préfecture.

Réunies au nom d'une marche pour l'égalité, environ 200 personnes étaient rassemblées devant le village mobile "2 Choses Lune", cours Caffarelli, sur la Presqu'île à Caen (Calvados).

L'appel de plusieurs collectifs caennais, dont ASTI 14, la CIMADE et l'AG de lutte contre toutes les expulsions, s'inscrit en réaction à la loi "asile-immigration", qui sera examinée au Parlement à partir du 16 avril. "Je suis là pour protester contre la politique du gouvernement que ne fait que rajouter de l'anxiété et la peur. Avec cette loi, on va rendre le quotidien des migrants encore plus dur et faire augmenter le nombre de sans-papiers", confie avec inquiétude un bénévole de l'ASTI.

"Nous réclamons un hébergement digne pour tous"

Un café solidaire à prix libre était proposé aux militants, et des marqueurs et cartons étaient mis à disposition pour exprimer diverses revendications. "Nous réclamons un hébergement digne pour tous !", déclare au mégaphone un porte-parole de l'AG contre toutes les expulsions. Parmi les revendications, la suppression du règlement Dublin et la liberté de circulation et d'installation pour tous.

Les manifestants ont ensuite pris la direction de la préfecture, escortés par la police. Le cortège a effectué un passage remarqué par la galerie commerciale des Rives de l'Orne, où les militants ont distribué des tracts aux passants et échangés sur leurs revendications.

