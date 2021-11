Bayeux. Dieudonné à Bayeux : la mairie ne portera pas plainte

Suite à la venue de l'humoriste Dieudonné à Bayeux (Calvados), vendredi 30 mars 2018, la mairie avait annoncé "se réserver le droit de porter plainte". Il n'en sera finalement rien.

Les précédents ayant vu des maires interdire la tenue de ses représentations ne manquent pas, comme ce fut le cas à Grenoble en octobre dernier. Encore faut-il qu'ils soient au courant. Et ce n'était de toute évidence pas le cas de Patrick Gomont, à la tête de la municipalité bayeusaine.

"Un côté contestataire"

Depuis plusieurs mois, pour éviter les annulations, Dieudonné et son staff se sont organisés. Les fans normands ont ainsi pu en profiter. "Nous avons acheté nos places sur internet et on nous a ensuite expliqué que nous serions informés la veille, du lieu du spectacle par SMS," explique Simon Livet, éducateur spécialisé à Caen. Le message est tombé finalement le jour même, dans l'après-midi, invitant les spectateurs à se rendre sur une aire de covoiturage près de Bayeux, où ils ont alors été informés de la destination finale :

Simon Livet, présent au spectacle de Dieudonné à Bayeux fin mars 2018. Impossible de lire le son.

Son spectacle intitulé "L'émancipation" s'est ainsi joué à La Comète, près de la gare, devant près de 300 personnes. "Quand on est arrivé dans la salle, c'était Dieudonné qui était là, mais c'était censé être une présentation de cosmétique bio ! La salle avait été louée par sa compagne. Il n'y a rien d'illégal, mais certainement un côté contestataire de la société en allant le voir".

A LIRE AUSSI.

Patrimoine de Dieudonné: le parquet de Paris demande un procès pour fraude fiscale

De l'ombre du pouvoir à la lumière médiatique: la montée en puissance du Conseil d'Etat

Chez les salariés Lafarge en Syrie: un mort, un disparu et des enlèvements en série

Montepuez, le nouveau Far West du Mozambique

La justice ordonne un procès contre Dieudonné pour dissimulation de son patrimoine