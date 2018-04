Tennis de table : l'ALCL Grand-Quevilly se rapproche du leader

Vendredi 29 mars 2018, les joueuses de l'ALCL Grand-Quevilly (Seine-Maritime) se déplaçaient à Saint-Quentin pour la 11e journée de championnat de Pro AF de tennis de table.

La fin de saison commence bien pour les joueuses de l'ALCL Grand-Quevilly. Le vendredi 30 mars 2018, elles ont pris le meilleur sur Saint-Quentin pour se rapprocher de la tête du classement de Pro AF.

Lors du premier match face à Daniela Monteiro Dodean, la Quevillaise Yuan Tian se bat mais chute face à la joueuse n°1 de Saint-Quentin, 3-0 (8-11, 9-11, 5-11). LE retard est comblé dès le deuxième match par Li Fen, qui s'impose 3-0 face à Britt Eerland (9-11, 9-11, 5-11). A la pause, les deux équipes sont à égalité. Ensuite, vient le tour de Kim Hayeong qui affronte Hsien-Tzu Cheng. La Normande s'impose 1-3 (11-4, 10-12, 7-11, 8-11). Et pour clôturer la rencontre, Li Fen s'impose 0-3 (9-11, 7-11, 2-11 ) face à Monteiro.

L'ALCL peut encore y croire

L'ALCL prend trois points et n'est plus qu'à trois longueurs des deux équipes qui tiennent la tête du classement, Lys-Lille et Poitiers. "On est encore dans la course pour la première place", nous confie le coach Guillaume Liot, qui a toute confiance en ces joueuses. Il reste trois rencontres dans cette saison, dont des matches clés face à Lys-Lille et dans le derby contre Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Mais avant, pour la prochaine rencontre, les joueuses de Grand-Quevilly rencontreront Joué-lès-Tours, à domicile, le mardi 3 avril 2018.

