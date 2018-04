Hansel et Gretel revisité au théâtre d'Hérouville

Du mardi 10 au jeudi 12 avril 2018, Hansel et Gretel prennent un coup de jeune. Un spectacle à découvrir au théâtre d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados).

C'est une version tout à fait décalée de ce conte si célèbre que propose du mardi 10 au jeudi 12 avril 2018 le Nouveau théâtre de Montreuil sur la scène d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados). Dans ce spectacle, Hansel et Gretel ne sont pas des enfants mais des personnes âgées.

La question de la précarité

Transformés en magiciens à la retraite, ils vivent avec Jacob, leur fils, qui est au chômage. Cette réécriture de l'histoire pose donc la question de la précarité des personnes âgées et la manière dont elles vivent cette perte d'autonomie de leurs ascendants.

Ce spectacle est écrit et mis en scène par Samuel Hercule et Métilde Weyergans et s'adresse au jeune public également.

Pratique. Du mardi 10 au jeudi 12 avril à 10 heures et 20 heures au théâtre d'Hérouville. De 8 à 26 €. Tél. 02 31 46 27 29

