Le Petit Futé du Parc naturel régional Normandie-Maine est en kiosque !

Le célèbre guide touristique " Petit Futé " compte une destination de plus à sa collection de 80 destinations dans le monde : les carnets de voyage du Parc naturel régional Normandie-Maine, en kiosque depuis mercredi 28 mars 2018.

Nature, économie, histoire, patrimoine, festivals : le guide touristique " Le Petit Futé ", vient de publier un carnet de voyage au format " poche " sur le Parc Naturel Régional Normandie-Maine, territoire à cheval sur deux régions : Normandie et Pays de la Loire et sur les quatre départements de l'Orne, la Manche, la Mayenne et la Sarthe.

Le premier Petit Futé sur un parc naturel régional

C'est la plus grosse publication du " Petit Futé " : 256 pages pour sillonner le Parc Naturel régional Normandie-Maine en 5 zones : à l'est prairies et forêts, sur les hauteurs de l'ouest, au sud l'aventure alpine, Andaines termes et romantisme, et à l'ouest bocage et vergers. 268 adresses, 13 sites immanquables, mais aussi les AOP et AOC… il s'agit là du premier guide du " Petit Futé " sur un parc naturel régional. Son rédacteur en chef, Stéphane Szeremeta :

Distribué sur des lieux de vente de toute la France, ainsi qu'en version numérique, ce guide est un fantastique outil de promotion touristique pour le Parc Normandie-Maine. Sa présidente, Maryse Oliveira :

À l'occasion du lancement de ce guide, la Parc Normandie-Maine organise un concours sur sa page Facebook, avec des séjours à gagner sur ce territoire.

