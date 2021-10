Caen. A Caen, "le sport donne des Elles" revient pour une cinquième édition

Zumba, pilates, body karaté... de nombreuses activités seront présentées samedi 10 mars 2018 à l'ASPTT de Caen (Calvados). Le club organise pour la cinquième année consécutive l'événement "le sport donne des Elles".

Un événement à perpétuer

"Nous sommes sur de la découverte de sports de manière ludique", explique Loan Losset, étudiant en master 2 de STAPS et co-organisateur de l'événement. La manifestation fait écho à la journée internationale des droits des femmes du jeudi 8 mars. "Il faudrait que ce genre d'événement se perpétue tout au long de l'année".

La matinée sera consacrée à des débats sur la place des femmes dans le sport et dans la société. Les activités d'une heure chacune ponctueront l'après-midi. "On attend entre 60 et 80 femmes. Bien sûr les hommes et les enfants sont les bienvenus".

Pratique. Gratuit. 13 Rue de la Hache à Caen de 10h à 17h30 samedi 10 mars 2018.