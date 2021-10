Les Drakkars étaient pourtant plus forts

Les Drakkars ont été battus 3-2 par Strasbourg à l'issue d'une rencontre qu'ils "méritaient cent fois de gagner", d'après leur attaquant Jean-Christophe Gauthier. Large dominateurs tout au long de la rencontre, ils ont mené au score à deux reprises, grâce à des buts d'Alexis Gomane et d'Antti Urpo, mais se sont fait rejoindre puis dépasser dans le dernier tiers-temps. "On fait des grosses erreurs sur les buts qu'on prend, en particulier le premier, déplore l'entraîneur Bertrand Pousse. Mais sur le dernier but, ils entrent [dans la défense] comme dans du beurre."

Quelques carences défensives chèrement payées et un terriblement manque d'efficacité offensive ont eu raison de la qualité de jeu déployée par les Caennais. "On avait décidé de tourner à quatre blocs (quatre équipes, ndlr), explique Bertrand Pousse. Ça a permis d'imprimer un pressing permanent et d'être toujours dominants. C'est nous qui avons imposé notre jeu et notre rythme. Ça les a poussés à la faute, ce qui nous a donné des avantages numériques." Caen a néanmoins été incapable de profiter du moindre cinq contre quatre qu'il s'est procuré.

En attaque, le HCC manque d'automatismes, de confiance et de discipline. "On met en place des systèmes. Certains joueurs n'ont qu'à lancer au moment prévu. Ils n'ont pas toujours pris leurs responsabilités." Déçu et "un peu fâché", le coach caennais mesure néanmoins le chemin parcouru depuis un début de saison parfois à la limite du cauchemardesque. " C'est sûr que l'équipe progresse. C'est quand même dommage de ne pas mieux négocier ces virages-là qui nous permettraient de regarder devant plutôt que derrière." Derrière, les play-down (relégation) sont à cinq points. Un écart relativement confortable au moment d'entamer une petite trêve qui prendra fin le 26 décembre contre Angers.