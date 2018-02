Handball (Ligue féminine, 16e journée) : Le Havre terrassé par la lanterne rouge

Face à Dijon, bon dernier, Le Havre AC s'est lourdement incliné le samedi 3 février 2018 aux Docks Océane (22-29). Une très mauvaise opération en vue des play-downs, auxquels les Havraises ne pourront pas échapper.

Le match

S'il restait une petite chance au HAC d'accrocher une place en play-offs, elle s'est envolée après la déroute infligée par le dernier de la classe. Battu à douze reprises en quinze matches (pour 2 victoires et 1 nul), et sanctionné de cinq points pour sa mauvaise gestion financière, Dijon avait pourtant le profil de la victime idéale. Mais les Ciel et Marine sont complètement passées à côté de leur match. Pas une pour racheter l'autre. Inexistantes dans le repli défensif et guère inspirées dans le registre offensif, les Havraises avaient pourtant réussi à limiter les dégâts dans un premier temps, en atteignant la pause sur un score de parité (10-10, 30e). Mais la seconde période allait rapidement tourner au vinaigre.

13e défaite en dix-sept matches

Même dans leurs périodes d'infériorité numérique, les Dijonnaises trouvaient le moyen de mettre au supplice des Havraises sans âme. L'écart se creusait inexorablement (12-17 puis 21-27), sans que le HAC ne daigne réagir, au grand dam d'un public abasourdi par la tournure des événements et qui a juste eu le sentiment d'assister à un non-match. Les Ciel et Marine ont donc concédé leur treizième défaite en dix-sept journées et doivent d'ores et déjà se faire à l'idée de disputer les play-downs, ce mini-championnat qui verra s'affronter les quatre dernières équipes de la saison régulière. Le dernier des play-downs sera relégué en D2.

Prochain match le samedi 10 février 2018 à Saint-Amand-les-Eaux (D2) en 8e de finale de la Coupe de France.

Réaction

Roch Bedos (entraîneur du HAC) : " Le match sans, surtout en deuxième mi-temps. Le groupe manquait d'âme, était absent dans le combat. On savait pourtant que c'était un match clé pour avoir la meilleure place possible à l'entame des play-downs. Les filles sont passées à côté, avec une base arrière totalement liquéfiée. On a commis pas mal d'erreurs impardonnables. C'est une défaillance collective. Il faut que tout le monde se secoue et se mette un bon coup de pied au c... "

La fiche

Le Havre - Dijon : 22-29 (mi-temps : 10-10)

Le Havre : Gardiennes : Pantic (15 arrêts sur 37 tirs), Garba (4/11)

Joueuses de champ : Stosic (0/2), Sawaneh (0/1), Mavoungou (9/9), Dias (2/4), Malta (0/7), Rajnohova (2/7), Dorson (5/7), Elisme (4/5). Ent : Roch Bedos

Dijon : Gardiennes : Ben-Slama (12 arrêts sur 29 tirs), Vukovac (0/5)

Joueuses de champ : Lathoud (4/5), Rysankova (3/6), Moretto (4/7), Bouchard (2/4), Kpodar (3/8), Sylla (6/8), Dewez (1/1), Paulsen (1/4), Skolkova (5/8). Ent : Christophe Maréchal

