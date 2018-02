[En direct] - Coupe de France : Chambly - Granville sur Tendance Ouest

L'US Granville affronte le FC Chambly, mercredi 7 février 2018 à 18h30, au stade Pierre Brisson de Beauvais, dans le cadre des 8° de finale de la Coupe de France. Un match à suivre en direct sur la radio Tendance Ouest.

Une fois de plus, l'US Granville (N2) réalise l'exploit d'être présent en 8ème de finale de la Coupe de France. L'équipe normande qui évolue en National 2 va devoir sortir le meilleur face au FC Chambly (N), mercredi 7 février 2018 à Beauvais.

En direct à la radio

Le 8° de finale entre Chambly et Granville est diffusé en intégralité et en direct sur les zones "Calvados", "Manche" et "Orne" de la radio Tendance Ouest, dès 18h30, mercredi 7 février 2018.

Un match commenté par Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé.

