Bonne table à Rouen : escale chez "PP Jean", rue Beauvoisine

Pour notre pause gastronomique de la semaine, nous nous arrêtons dans la rue Beauvoisine à Rouen (Seine-Maritime), où "PP Jean" vient de s'installer.

Les stores à l'extérieur, différents de la nouvelle enseigne, donnent un indice. La direction et le nom ont changé mais le chef est toujours le même. Depuis quelques semaines, "PP Jean" a pris ses quartiers dans les anciens locaux du Bistronome, dans la rue Beauvoisine à Rouen (Seine-Maritime). À l'intérieur, l'accueil est chaleureux, l'ambiance est douillette et les odeurs qui proviennent de la cuisine ouvrent l'appétit.

Classiques et plats originaux

Du côté de la carte, le restaurant propose sept ou huit choix d'entrées, de plats et de desserts. Libre à vous, ensuite, de les inclure dans une formule entrée-plat, plat-dessert ou même les trois. Je m'attaque à cette dernière proposition pour me faire une idée de la cuisine du chef. Tout commence par un "gratin normand". Un savant mélange de pommes, de camembert et de bacon qui réchauffe agréablement. Ensuite, le parmentier de canard est un délice. La viande est juteuse, la purée onctueuse et la petite salade bien relevée les accompagne parfaitement.

Place au dessert, enfin, avec un grand classique : la crème brûlée. Celle que l'on m'apporte est sucrée juste ce qu'il faut et conclut en beauté un repas réussi. Pour 21€ avec un café, la formule vaut le détour.

A LIRE AUSSI.

Bonne table à Rouen : une pause déjeuner au Café noir

Bonne table à Rouen : Les classiques simples, fins et efficaces du Cargo