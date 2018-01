Folles par la Cie Porte-voix à Rouen

La Cie théâtrale Porte-Voix présente Folles, son nouveau spectacle, à l'Almendra à Rouen (Seine-Maritime), les 19 et 20 janvier 2018.

Drame psychologique, la pièce de Nicolas Bazin, metteur et scène et auteur à l'origine de la Cie Porte-voix, explore les tréfonds de la folie à travers le parcours de neuf adolescentes enfermées en asile contre leur gré. Elles devront prouver à leur proche qu'elles ne sont pas folles.

Adaptations ou créations: une compagnie innovante

Crée en 2017 à Rouen, la Cie Porte-voix présente un nouveau spectacle. "Après avoir dépoussiéré Georges Dandin, nous sommes actuellement en train de monter une version moderne du Cid, annonce Nicolas Bazin. Dans cette compagnie nous souhaitons rendre le théâtre populaire, au même titre que le cinéma et la télévision, et nous ciblons le jeune public. Je veux que mes acteurs jouent vrai, sans emphase pour montrer que les textes classiques sont toujours actuels". Folles est un des premiers drames mis en scène par cette compagnie. Cette fois-ci, il s'agit d'une création : "Nous abordons à travers deux spectacles récents "Folles" et "Maman à l'hôpital", la relation conflictuelle entre les adultes et les adolescentes. Je voulais parler de ce décalage de mode de pensée qui s'instaure entre ces deux âges".

À folie ordinaire, traitement extraordinaire

"Je suis parti du constat que les jeunes femmes se disaient souvent entre elles, sur le ton de la blague, "tu es folle". Cette phrase anodine renvoie tout de même à l'hystérie !", note Nicolas Bazin. L'auteur imagine une société de fiction dans laquelle les parents peuvent prendre la décision d'enfermer leur progéniture s'ils pensent que celle-ci peut représenter un danger pour leur capital : "La pièce met en exergue la sexualisation précoce des adolescentes, leur désir de révolution, leur consommation excessive". Une thérapeute propose des tests aux jeunes internées pour leur faire recouvrir la raison, les interrogeant sur leur opinion politique ou encore leur conception de l'amour, de l'argent. À travers ce jeu psychologique qui s'établit entre les internées et leur thérapeute, l'auteur s'interroge sur la difficulté d'être une jeune femme, sur la place que les adultes accordent aux adolescentes. "La musique et la danse viennent cependant tempérer ces introspections, transfigurent ces situations complexes et apportent un peu plus de légèreté", ajoute Nicolas.

Pratique. Vendredi 19 et samedi 20 janvier à 20h30. Théâtre de l'Almendra à Rouen. Tarif 13 €. www.billetreduc.com

