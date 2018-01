Désamorçage d'une bombe : évacuation partielle à Alençon

Le service de déminage de la Sécurité Civile interviendra dimanche 21 janvier 2018 à Alençon (Orne), après la découverte d'une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale.

500 livres (environ 227 kilos). C'est le poids de la bombe datant de la seconde guerre mondiale découverte récemment à Alençon (Orne), sur un chantier situé zone des Portes de Bretagne.

Vendredi 5 janvier 2018, la Préfecture de l'Orne a confirmé la date de désamorçage de l'engin par le service de déminage de la Sécurité Civile : ce sera le dimanche 21 janvier 2018.

Évacuation totale de la zone

Un périmètre de sécurité de 400 m de rayon autour de la bombe a été déterminé. Les personnes y travaillant ou y résidant devront évacuer la zone, au plus tard à 9 heures et ont pour consigne de laisser leurs fenêtres "ouvertes ou entrebâillées" et leurs volets clos.

Le périmètre à évacuer - Préfecture de l'Orne

Si tout se passe bien, l'accès au périmètre sera rouvert au plus tard à 14 heures. Les services de police et de gendarmerie procéderont au contrôle de l'évacuation, à partir de 7h30, ainsi qu'à la surveillance.

Les personnes ne disposant pas de possibilité d'accueil dimanche 21 janvier 2018 pourront se rendre à la Halle aux Toiles, ouverte pour l'occasion dès 8 heures. Des navettes permettront d'y accéder.

Pratique. Information complémentaire au 0800 014 220 (N° vert), entre 10h et 12h et entre 14h et 17h.

A LIRE AUSSI.

Direct: Déminage en cours à Granville, la bombe sortie de terre

Calvados : une bombe à neutraliser, près de 200 personnes évacuées

Bombe américaine : fin des opérations à Condé-sur-Vire, 1000 habitants ont été évacués