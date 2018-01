Football (Coupe de France) : Service minimum pour Caen à Hazebrouck

En déplacement à Hazebrouck, chez un des petits Poucets régionaux de ces 32e de finale, le SM Caen a assuré son passage en 16e de finale en l'emporte 2-0.

Le match.

Patrice Garande voulait une qualification nette et sans bavure, on ne peut pas dire que le coach normand a été totalement exhaussé. Alors certes, ses protégés, et c'est heureux, n'ont pas souffert face aux Hazebroukois, pensionnaires de Régionale 1, mais la domination et la "taule" possible ne sont pas venues. Après une entame sérieuse, c'est Rodelin qui vient battre la défense locale d'une tête décroisée (27e) avant de traverser un long morceau de match sans autre but, Guilbert sauvant même les siens sur une offensive nordiste en enlevant le but sur sa ligne (35e), juste de quoi sauver l'avance normande à la pause. En seconde période, Hazebrouk tente de jouer sa chance à fond, Djiku contre un tir puissant (53e) et Yetna, seul dans la surface caennaise, voit sa reprise s'envoler (61e) et Camara lui, voit son tir repoussé des poings par Vercoutre (64e). Echaudé, Caen resserre les lignes et gère désormais son acquis jusqu'à ce que Armougom ne s'échappe et vienne battre Gomes de près (82e). C'en est terminé des chances nordistes, Caen s'impose comme attendu pendant qu'Hazebrouk est fêté comme il se doit par tous ses supporters.

Les buts.

27e' : Corner de Repas, Rodelin jaillit et bat Gomes d'une tête décroisée.

Hazebrouk : 0- Caen : 1

82e : Déboulé côté gauche de Armougom qui prend son adversaire de vitesse et vient battre Gomes de près.

Hazebrouk : 0- Caen : 2

Fiche technique.

Mi-temps : 0-1, Arbitre : Mme Frappart, Spectateurs : 2500

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Djiku, DaSilva, M'Bengue (Avounou 64e), Sankoh, Féret (cap), Repas (Armougom , Kouakou (Louis 85e), Rodelin, Santini, entr : Patrice Garande

But : Rodelin (27e), Armougom (82e) pour Caen

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 1, 17e journée) : Soirée noire pour Caen à Toulouse...

Football (Ligue 1, 15e journée) : Point minimal pour Caen à Strasbourg

FOOTBALL (Ligue 1, 23e journée) : le SM Caen ramène un point de Bastia (1-1)

Football (Ligue 1, 11e journée) : Caen bat Troyes sur un éclair de Ronny Rodelin !

Football (Ligue 1) : Contre Nice, Caen arrache un point grâce à Ronny Rodelin !