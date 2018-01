A Caen, vivez les "rendez vous de Normandie Images"

Le Lux donne rendez vous aux passionnés du court métrage le vendredi 12 janvier 2018 à 19h30 et qui plus est pour des films tournés en Normandie.

La Région Normandie en partenariat avec le Centre National du Cinéma et Normandie Images soutient le court métrage. Une fois par mois, trois courts métrages seront mis à l'honneur. Ils ont été tourné en Normandie.

Trois lieux normands pour trois histoires différentes !

A Granville, d'abord avec "les Confettis sur le béton", d'Oriane Bonduel et Marie-Sophie Chambon. Une belle histoire entre mère et fille sur fond de fanfares et de majorette.

Puis "Saint Désir", de Caroline Detournay et Pauline Pisarek. Un docu-fiction tourné près de Lisieux et où deux adolescents se trouvent confrontés à l'amour, la peur, le désir et la passion.

Enfin un troisième court métrage de 20 minutes, tourné dans l'Orne à Bazoches-sur-Hoëne, intitulé "Bête noire", où se mêle la folie et l'imaginaire.

La soirée s'achèvera par une rencontre avec les réalisateurs.

Pratique. Vendredi 12 janvier à 19h30 au Lux.Tarifs habituels du cinéma. Infos au 02 31 82 29 87

