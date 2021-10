Le design des baskets reflètera l'univers du groupe et de ses personnages en 3D.



Pour l'occasion, Gorillaz sortira également un tout nouveau titre. Ce morceau s'inscrira s'inscrit dans le projet "Three Artists. One Song" de Converse et sera co-écrit avec deux autres groupes ou artistes, dont le nom est pour l'instant non divulgué.



Les paires de Converse et le fameux morceau inédit sortiront au mois de février 2012.