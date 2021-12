Sommery. Grave accident de la route dans le Pays de Bray: deux blessés graves

Un accident s'est produit lundi 27 novembre 2017 sur la CD 915 à hauteur de Sommery dans le Pays de Bray (Seine-Maritime). Une voiture et un utilitaire sont en cause. On déplore trois blessés dont deux graves. Ils ont été transportés vers le CHU de Rouen.