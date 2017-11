Calvados : il harcèle son ex, "J'ai souffert, c'est ton tour !"

Un amoureux éconduit va très mal le prendre. La preuve en est sa comparution le mercredi 15 novembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) où il devait répondre de violence, de violation de domicile et de harcèlement envers son ex-compagne. Ceci d'avril à août 2017 à Caen et à Grandcamp Maisy au nord-ouest de l'agglomération.

Harcèlement acharné

Un couple se sépare après 9 mois de vie commune puis se réconcilie. La jeune femme décide de rompre de nouveau mais le jeune homme ne le supporte pas. En mars 2017, il l'aurait sorti de force de sa voiture et balancée à coups de poing contre un conteneur de poubelles (la jeune femme avait déjà subi des violences en 2016).

Il va ensuite multiplier les appels malveillants (menaces, insultes) et n'hésite à importuner ses amis, sa famille, ses collègues. Il peut lui arriver de la suivre dans ses sorties et de l'injurier sur les réseaux sociaux. "J'ai souffert, c'est ton tour !" Il va jusqu'à s'introduire au domicile de sa mère. Les deux femmes portent plainte.

Contexte tumultueux

L'expertise psychiatrique décrit un homme dont le caractère est excessif ce que corrobore la victime, jeune femme sérieuse et crédible. "Il est "trop" que ce soit dans le bien comme dans le mauvais." Son casier judiciaire porte traces de condamnations pour trafic et usage de stupéfiants. La procureure requiert 4 mois de prison avec sursis, une obligation de soins et une interdiction de contact.

L'avocat de la défense rappelle que les violences se sont produites dans un contexte tumultueux de séparation, de réconciliation et de reséparation. il ajoute que son client n'est plus dépendant depuis longtemps aux stupéfiants.

L'homme écope de 6 mois de prison avec sursis. Les constitutions des parties civiles sont déclarées recevables mais il n'y a pas de dommages et intérêts de sollicités, la mère et sa fille souhaitant simplement vivre dans la tranquillité.

