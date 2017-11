[ Dossier voyage] Depuis Rouen, Lyon la porte d'à côté

Depuis le 28 août 2017, la compagnie Hop! propose des vols directs vers Lyon au départ de l'aéroport de Boos près de Rouen (Seine-Maritime). Que voir ? Que faire ? Suivez le guide ...

Entre le jeudi 7 décembre et le dimanche 10, Lyon s'illumine pour sa célèbre Fête des Lumières. Pourquoi ne pas se laisser éblouir le temps d'un week-end ? Au départ de l'aéroport de Rouen, rien de plus simple. Depuis le 28 août, deux vols sont opérés le matin à 6h30 et 7h25 et un retour le soir, au départ de Lyon à 19h55. Durée du trajet: 1h35. Ces liaisons sont proposées par Hop!, la filiale low-cost d'Air France. Prix d'appel : 49€.

Le vieux-Lyon et la basilique de Fourvière

La cathédrale Saint-Jean marque le top départ du quartier du vieux Lyon. On ne peut que vous conseiller de déambuler dans les petites rues pavées, pleines de charmes et de vous perdre dans les fameuses "traboules lyonnaises" (petits passages piétons aux pieds des immeubles). C'est dans ce quartier que vous trouverez de bons bouchons lyonnais pour y manger des spécialités sur des nappes à carreaux. Garanti sans cliché. Et puis si vous levez la tête, vous ne pourrez pas la manquer : la basilique de Fourvière. Superbe, elle domine la ville. Le 8 décembre, date de la Fête des Lumières, elle est éclairée. Tout en haut, le panorama permet d'admirer toute la ville.

Les parcs et musées

Le poumon vert de la ville est sans hésitation le Parc de la Tête d'Or. 105 hectares de verdures avec, à l'intérieur, un zoo gratuit. Si par malchance le mauvais temps venait à pointer le bout de son nez, filez du côté du nouveau musée Confluence, un musée d'histoire naturelle.

Flâner sur les quais

Les berges de Saône et du Rhône sont propices aux balades. Elles sont aménagées pour les pique-niques ou pour faire du sport. Il est possible de longer tous les quais à vélos grâce aux pistes cyclables!

Manger aux halles de Paul Bocuse

Les spécialités lyonnaises sont à découvrir dans les halles couvertes Paul Bocuse, situées juste à côté de la gare de la Part Dieu. Les saucissons, fromages et autres pâtisseries n'auront plus de secrets pour vous.