De multiples moyens pour accéder à l'aéroport de Caen-Carpiquet

Bus, taxi ou voiture individuelle... petit tour des moyens de transport pour accéder à l'aéroport de Caen-Carpiquet (Calvados).

Les moyens d'accès à l'aéroport de Caen (Calvados) ne manquent pas. En matière de transport en commun, depuis juin 2015, il est possible de relier la plate-forme aéroportuaire depuis le centre-ville de Caen en bus (1,50 €). La liane 3 transporte chaque jour plus de 5 000 voyageurs et dessert cinq communes : Carpiquet, Caen, Mondeville, Colombelles et Hérouville Saint-Clair. Elle est disponible toutes les 15 minutes du lundi au samedi de 5h30 à 0h30 et le dimanche et les jours fériés de 9h à minuit.

Jusqu'au Mont-Saint-Michel

Les taxis permettent également de rejoindre l'aéroport et de façon plus flexible. Il faut compter 25 € pour une course depuis le Mémorial ou le centre-ville de Caen, 30 € pour rejoindre la gare, du lundi au samedi. Il faut prévoir 50% de plus pour les dimanches et jours fériés. Des chauffeurs sont également habitués à véhiculer des clients sur les plages du Débarquement ou jusqu'au Mont-Saint-Michel.

Un parking est également mis à disposition des voyageurs qui viennent avec leur propre voiture. Le stationnement d'une durée inférieure à une heure est offert. Une majoration est comptée tous les quarts d'heure.

