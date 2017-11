Handball : Oissel Rouen Métropole reçoit Boulogne-Billancourt

Dimanche 12 novembre 2017, Oissel Rouen Métropole Handball (Seine-Maritime) accueille Boulogne-Billancourt au Kindarena de Rouen pour le match de la 9ème journée de Nationale 1. Coup d'envoi à 16h.

Vainqueur du derby contre le Stade Valériquais (21-19), les Bleus du Oissel Rouen Métropole Handball (Seine-Maritime) vont tenter de reproduire la même performance. Objectif : remporter une deuxième victoire consécutive face à Boulogne-Billancourt lors de la 9ème journée de Nationale 1, dimanche 12 novembre 2017 au Kindarena.

Aujourd'hui 4ème au classement, les joueurs de Stéphane Moualek tenteront de faire mieux qu'au match aller où ils s'étaient inclinés sur le parquet de l'équipe francilienne (25-19) lors de la 2ème journée.

Depuis, le club de la région parisienne peine un peu en championnat et reste sur trois matches sans victoires (deux défaites et un match nul lors de la dernière journée sur son parquet face à Gonfreville). Aux Bleus d'en profiter pour les distancer un petit peu plus au classement.