Le Rouen Métropole Basket sorti dès le premier tour de Coupe de France

Mardi 7 novembre 2017, le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) s'est incliné lors de son 32ème de finale de Coupe de France à Lorient sur le score de 75-69.

Les joueurs du Rouen Métropole Basket vont pouvoir se concentrer exclusivement sur le championnat de Pro B, c'est le seul aspect positif. En effet, le RMB (Seine-Maritime) a perdu mardi 7 novembre 2017 lors de son entrée en lice en 32ème de finale de Coupe de France sur le parquet de Lorient. Score final 75-69.

Tout miser sur le championnat

Un petit tour et puis s'en va. Voila comment on peut résumer le parcours en Coupe de France des joueurs d'Alexandre Menard, qui s'inclinent face à une formation qui évolue un échelon plus bas en NM1. Les Rouennais devront oublier cet échec dès ce vendredi 10 novembre 2017 face à Fos-sur-Mer pour le compte de la la 5ème journée de Pro B.

A LIRE AUSSI.

Enfin une victoire pour le Rouen Métropole basket à Aix-Maurienne