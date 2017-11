Bonne table à Caen : la Grande Bouteille

Situé au 11 rue Caponière à Caen (Calvados), la Grande Bouteille a ouvert le 14 septembre 2017.

Tout en haut de la rue Caponière à Caen (Calvados), le restaurant la Grande Bouteille propose des mets de saisons et faits maison. La cuisine traditionnelle est revisitée avec pour spécialité des grillades au feu de bois ou poulet à la braise. Dans une ambiance assez intimiste où le bois prédomine, nous avons découvert le menu avec plaisir.

La spécialité ? La viande grillée

Le menu du jour est totalement abordable et copieux. Entrée-plat ou plat-dessert pour 15€. Il faut compter 19€ pour les trois. Le jour de notre venue, nous avons eu le choix, en entrée entre une salade folle de camembert, ses toasts et du jambon de Lacaune; une assiette de bulots de Normandie, des rillettes de thon frais et une salade de lentilles avec un oeuf sur le plat et des copeaux de jambon. Pour le plat principal, nous nous sommes laissées tenter par 1/4 de poulet fermier et la pièce du boucher grillée. Le tout accompagné de frites très fines faites maison et d'une petite salade verte.

Le restaurant se fournit auprès de producteurs locaux et pour ceux qui ne mangent pas de viande, le chef a aussi pensé à eux, avec un plat végétarien. Et pour les fêtes de fin d'année, les clients peuvent même commander le foie gras préparé par le chef de la Grande Bouteille !

Pratique. La Grande Bouteille, 11 rue Caponière. 02 31 30 57 47. Fermé le mardi et le mercredi.