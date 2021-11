Rouen. Dépressif, l'oncle tabasse ses neveux

C'est le 18 juillet 2017 qu'Edouard C., 48 ans, absent à l'audience lundi 30 octobre 2017, dépressif et inactif depuis qu'il a perdu son emploi, rend visite à sa soeur et à ses deux neveux. Pour s'occuper, il chahute avec eux mais le jeu devient vite agressif lorsque les deux enfants cassent le lourd collier du prévenu, en métal. Furieux, il s'énerve et utilise les pièces du collier pour fouetter et frapper ses neveux avec force en les blessant sérieusement au point que l'hôpital où on les amènera constatera les coups et plaies, leur octroyant un jour d'incapacité temporaire de travail. La soeur du prévenu porte alors plainte dans un commissariat d'Elbeuf le 20 juillet 2017.

Aucun regret

Le prévenu est placé en garde à vue et placé sous contrôle judiciaire le 25 septembre 2017. Il lui est fait interdiction d'entrer en contact avec sa soeur et ses neveux, et on constate que son casier judiciaire comporte dix condamnations pour violences dont une en novembre 2012 pour faits similaires. " Je ne me considère pas comme quelqu'un de violent", dit-il aux policiers. En l'absence de partie civile constituée, le Procureur constate que " Le prévenu n'est absolument pas dans la repentance", et sa défense rappelle qu' " il a spontanément reconnu les faits". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le Tribunal le condamne à dix mois de prison ferme.

