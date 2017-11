Bonne table : Les Pavés de Caen, nouvelle adresse place Saint Sauveur

Pour notre bonne table hebdomadaire, nous avons cette semaine testé une nouvelle adresse place Saint-Sauveur. Direction la crêperie des Pavés Caen (Calvados).

Que ce soit en terrasse pour profiter de la vue et des derniers rayons de soleil de la saison, ou à l'intérieur dans un joli décor de pierre de Caen, l'accueil aux Pavés de Caen, tout nouveau restaurant de la place Saint-Sauveur, est toujours chaleureux.

Des galettes simples et efficaces

La carte n'est pas encore éditée que les clients se pressent pour goûter les crêpes et autres plats du jour proposés par le cuisinier. Avis aux amateurs de galettes, le choix se fait ici sur les basiques: complète, maxi complète, norvégienne ou encore façon fermière avec double ration de crème fraîche, sans oublier la Tex Mex version steak hachée, il y en aura pour tous les goûts! La formule est simple mais efficace, et les prix varient de 8 à 11,50 €. À l'ardoise également ce midi, quelques plats de bistrot, avec toujours une touche normande. Croustillant d'andouilles, salades ou cuisse de poulet à la sauce au cidre sont au menu.

Pour terminer le repas, les plus gourmands se laisseront facilement tenter, comme nous, par une touche sucrée, de 2,50 à 4,20 €. Au choix, crêpe au sucre, au beurre, au chocolat et bien sûr au caramel au beurre salé. Mais le charme de l'endroit ne se résume pas à sa carte. Si l'attente pour notre plat a été un peu longue, la nouvelle maîtresse de maison aura su nous faire patienter avec un petit apéritif: un kirsch, "le vrai, avec du vin blanc aligoté". Un moment convivial et une adresse à retenir pour un repas entre collègues.

Pratique. Les Pavés de Caen, place Saint-Sauveur. Tél. 09 86 26 86 10.

