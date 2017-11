À Canteleu, il reçoit un coup de couteau au visage

Un jeune homme a été blessé au visage, dimanche 29 octobre 2017, à Canteleu (Seine-Maritime). Des violences qui font suite à une altercation pour des histoires de coeur.

Les policiers ont été appelés pour une altercation vers 6h dimanche 29 octobre 2017, à Canteleu (Seine-Maritime). Un jeune homme est blessé au visage, rue Victor Hugo. Il a reçu un coup de couteau, une entaille de 15 centimètres de l'oreille jusqu'au menton. Une altercation sur fond d'histoires de coeur.

Une entaille de 15 cm

La victime âgée de 18 ans était chez son frère. L'ex-petite amie de ce dernier arrive en voiture avec son nouveau compagnon et d'autres amis. La discussion s'envenime et la victime parvient à éviter un premier coup de couteau mais le second l'atteint au visage.

Lorsque les policiers arrivent sur place, l'auteur des faits est en fuite. Il se présentera de lui-même au commissariat deux heures plus tard. Alcoolisé, il a séjourné en cellule de dégrisement avant d'être placé en garde à vue pour violences volontaires.

