Caen-Montpellier (1-3) : Malherbe doit rester à son rang

En début de saison, le coach du Stade Malherbe Caen avait prévenu que son équipe n’aurait pas les armes pour faire le jeu et faire déjouer l’adversaire. Le match de ce ce samedi 22 octobre l’a prouvé. Les Caennais sont pourtant rentrés tambours battants dans ce match qui les opposait au dauphin du PSG, Montpellier. Dès la deuxième minute de jeu, Benjamin Nivet trouvait Romain Hamouma dans la profondeur. Le milieu caennais piquait alors le cuir au dessus du portier adverse, mais Mapou Yang Mbiwa dégageait en catastrophe. Pas pour longtemps, puisque Jerry Van Dam remettait le ballon au premier poteau pour la tête de Pierre-Alain Frau qui frisait le montant adverse.

Le meneur de jeu bas-normand remettait la pression sur la défense adverse en élevant sa passe pour Pierre-Alain Frau au dessus de la défense. L’ancien attaquant lillois reprenait l’offrande instantanément. Sa frappe fila s’écraser sur la transversale de Jourdren (4’). Les hommes de Franck Dumas continuaient à aller de l’avant, à l’image de Grégory Leca qui remontait le terrain depuis sa surface de réparation pour servir M’Baye Niang. Ce dernier effaçait son vis-à-vis avant de trop s’excentrer (10’). Montpellier courbait l’échine mais ne rompait pas.

Les Caennais se faisaient alors piéger à leur jeu habituel : celui du contre. Et sur l’une de leurs premières offensives, les hommes de René Girard faisaient mouche. Younes Belhanda trouvait la tête de Mapou Yang Mbiwa qui ouvrait le score (0-1, 14’). Frustrés, les Caennais n’en restaient pas moins entreprenants. Romain Hamouma, séché à l’entrée de la surface de réparation laissait bien malgré lui le ballon aux Montpelliérains qui se projetaient aussitôt en contre. Younes Belhanda ouvrait parfaitement le jeu pour John Utaka qui se jouait de Jerry Van Dam avant de décocher une frappe surpuissante qui finit au fond des filets d’Alexis Thébaux (0-2, 19’). Nicolas Seube avait alors toutes les raisons du monde de pester contre l’arbitre, Sébastien Desiage. Ce fait de jeu mettait alors un terme définitif aux bonnes initiatives caennaises en première mi-temps.



Un seul tir cadré pour Caen



Dès le retour des vestiaires, les Rouge et Bleu tentaient de se relancer. Romain Hamouma, après être passé dans un trou de souris, se retrouvait face au portier montpelliérain, sans pouvoir faire la différence (46’). Sur un centre parfait de Nicolas Seube sur la tête de M’Baye Niang au point de penalty, les Caennais se montraient dangeureux. mais Geoffrey Jourdren se couchait parfaitement (48’). Les Caennais s’en remettaient alors aux coups de pieds arrêtés. Benjamin Nivet s’exécutait pour trouver la tête de Grégory Leca qui passa encore une fois pas très loin du but adverse (54’). Une bonne frappe de M’Baye Niang à 25 mètres du but adverse aurait pu changer beaucoup de choses si elle était retombée un peu plus tôt (58’).

A l’heure de jeu, Franck Dumas profitait de la sortie de Jérémy Sorbon sur blessure pour réorganiser son schéma tactique, en lançant notamment un attaquant de plus, en la personne de Kandia Traoré. Mais contre le cours du jeu et bien que réduits à dix après l’expulsion de Joris Marveaux (64’), Younes Belhanda trouvait à son tour le chemin des filets sur une passe de Garry Bocaly (0-3, 79’). Un penalty transformé par Benjamin Nivet suite à une faute peu évidente de Geoffrey Jourdren, permit de sauver l’honneur (1-3, 81’). L’expulsion de Pierre Alain-Frau quelques minutes plus tard laissa un sentiment bien plus mitigé.





CAEN-MONTPELLIER : 0-2 (0-2)

11e journée de Ligue 1 - Samedi 22 octobre 2011

14 290 spectateurs

Cartons jaunes : Sorbon (13’), Seube (19’), Frau (47’ + 87’) pour Caen, Marveaux (33’ + 64’) pour Montpellier.

Cartons rouges : Frau (87’) pour Caen, Marveaux (64’) pour Montpellier

Buts : Nivet (81’) pour Caen, Yang Mbiwa (14’), Utaka (19’), Belhanda (79’)

CAEN : Thébaux - Van Dam, Leca, Heurtaux, Sorbon (Traoré, 61’) - Nivet, Seube, Hamouma, Bulot - Frau, Niang

MONTPELLIER : Jourdren - Yang Mbiwa, Bocaly, Hilton, Sahihi - Bedimo, Utaka - Marveaux - Belhanda (Jeunechamp, 87’) - Camara (Pitau, 67’), Giroud (Koita, 90’) -