Caen. Tennis de table (Pro B) : Un Caen TTC "new look" et prêt au combat

Le Caen TTC organisait sa cérémonie de présentation de l'équipe ce vendredi 22 septembre (19h30) à l'Hôtel Mercure du port de Caen (Calvados), quelques jours avant le lancement de la saison 2017-2018. Xavier Renouvin, à la tête de l'équipe et au club depuis 1991 a présenté l'ensemble de son effectif qui évoluera en Pro B cette saison, dont deux nouveaux joueurs.

Une recrue étrangère

Marcos Madrid en est le premier élu. L'international mexicain de 34 ans, qui entame sa 6e saison au club, a participé aux JO de Rio et vise les JO de Tokyo de 2020. Dorian Zheng, pur produit du club intègre le groupe professionnel. À seulement 15 ans, il est Champion de France cadet et vice-champion d'Europe et "rêve de devenir professionnel", à en écouter son coach. Quant à Jakub Kosowski, il disputera sa première saison à Caen. Après avoir connu le championnat français en 2011/2012 avec Cergy-Pontoise, l'international polonais est un véritable joueur d'expérience. Jimmy Devaux, qui entame sa 19e saison sous les couleurs caennaises, complètera la liste, en qualité de remplaçant.

L'année de la nouveauté

La nouvelle saison que s'apprête à vivre le Caen TTC sera source de nouveautés pour le club. Pour accompagner la première saison de Dorian Zheng au niveau Pro B et celle de Jakub Kosowski sous ses nouvelles couleurs, Caen bénéficiera de l'instauration d'un double en complément de quatre simples. "La formule est différente. Il y aura un double en Pro B que l'on n'avait pas en Pro A. On part un peu dans l'inconnu d'autant plus qu'on ne connaît pas les adversaires. Il faudra un peu de temps pour voir où on se situe", explique Xavier Renouvin. Et pour se mettre au diapason de ce changement, le Caen TTC débutera sa saison dès mardi 26 septembre prochain face à Tours.