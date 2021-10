Caen. Roller-hockey. Des conquérants caennais champions du monde

Antoine Rage, Baptiste Bouchut, Théo Fontanille et Clément Belot, quatre Caennais, ont décroché l'or à Nanjing (Chine) en début de mois avec l'Équipe de France de roller-hockey. Sélectionnés parmi les bleus pendant quasiment 50 jours, ils ont terminé 2e lors des World Games, l'antichambre des Jeux Olympiques qui a lieu tous les quatre ans, avant de finir sur la plus haute marche du podium lors des championnats du monde. "On l'attendait depuis longtemps. On n'était pas passé loin il y a deux ans en perdant en prolongation en finale. C'est encore plus beau car c'est la réelle consécration d'un projet de trois ans", se satisfait Antoine Rage.

"Une pratique en pleine progression"

Avec la volonté de figurer aussi bien que leurs homologues caennais, Lucas Discazaux, Valentin Gonzalez et Enzo Renou, qui eux aussi ont été sacré champions du monde en junior, les conquérants de Caen sont bien représentés dans l'élite nationale "C'est une fierté car cela prouve que la formation se porte bien et que le club est dynamique, en attirant des joueurs avec des projets humains et sportifs", poursuit Antoine Rage. "La bonne dynamique des équipes de France permet d'être un pays leader. C'est toujours intéressant de pratiquer un sport qui est au top mondial", conclut-il. Une bonne dynamique que compte poursuivre la fédération française de roller-hockey, qui compte environ 15 000 licenciés.