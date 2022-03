En 5 portes comme en break SW, la rénovation de la compacte de Peugeot se signale par de légères évolutions de style, face avant principalement. Avec l'adoption d'une calandre plus verticale, à l'image des autres véhicules de l'ensemble de la gamme, l'emblème du lion figurant désormais en son centre. On note aussi un capot plus nervuré, un bouclier percé de trois bouches d'air, et une signature lumineuse à LED, à l'avant comme à l'arrière.

Au centre de la planche de bord, l'écran tactile couleur gagne en taille - 9"7 – comme en agrément d'utilisation. À partir de la troisième finition Allure (sur cinq, hors GTI), la fonction Mirror Screen intègre le smartphone au système multimédia, forte d'une reconnaissance vocale et de la navigation 3D avec services connectés (TomTom Traffic notamment). La 308 "phase 2" fait également le plein d'assistances à la conduite, transposées du SUV 3008. À partir de la finition Allure, alerte de franchissement de ligne et reconnaissance des panneaux sont standardisés, les aides au stationnement aussi.

Victorieuse des 24H

Ce remodelage en règle pèse également au niveau des mécaniques, avec la mise en service – fin 2017 seulement - d'un inédit 4 cylindres 1.5 BlueHDI de 130 ch. Par rapport au 1.6 BlueHDI correspondant, il incorpore 80 % de nouvelles pièces, pistons et chambre de combustion devant beaucoup à la 908 victorieuse des 24 heures du Mans 2009. Outre les 10 ch gagnés sur l'ancien bloc, ses émissions d'oxyde d'azote (NOx) sont inférieures aux seuils d'Euro 6.c, applicables dès le mois de septembre 2017, anticipant même déjà celles imposées en 2020.

Au volant de cette version musclée, le travail constant, attentif et rapide des 8 rapports favorise la sérénité – et l'efficacité – de conduite, en mettant bien en phase le couple moteur avec le meilleur rapport de boîte. L'enclenchement du mode de conduite Sport ajoute un mordant d'accélération. Si la sonorité moteur, travaillée en vrombissement de V8, est sympa un moment, rien n'a cependant été prévu pour couper ce bruit artificiel.

De son côté, le nouveau 1.5 BlueHDI fait logiquement dans la tempérance, associé à une boîte 6 vitesses tirant long pour viser la sobriété dans la durée. Il se révèle donc un peu creux au regard de sa bonne cavalerie, mais avantageusement peu bruyant et onctueux. Et nos 6,2 l./100, obtenus dans des conditions voisines aux précédentes, tendent à illustrer l'intérêt de sa technologie.

Fiche technique. L 4,25 m (5 p)/4,58 m (SW) x l 1,80 m x h 1,47 m. Prix: de 20 550 € à 34 800 €. GTI 270 ch 5p à 38 700 €.

