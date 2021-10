Caen. A Caen, le tout nouveau "bar à chats" séduit déjà

Les arbres à chat, paniers douillets et autres jeux pour boules de poiles ont remplacé les traditionnelles décorations de café. Au Chat Perché, le nouveau bar qui a ouvert ses portes mardi 5 septembre 2017, place Saint-Sauveur à Caen (Calvados), les clients cohabitent avec les véritables propriétaires des lieux : Walker, Rose, Igor, Foubsy et Fleurie, six chatons qui font aussi l'animation.

Adoption possible

Dans ce bar à chats, le premier à ouvrir en Normandie (un second suivra à Rouen), on vient manger, prendre un verre et surtout se détendre et s'amuser avec les petits félins. "C'est très convivial, on se déplace de table en table pour voir les chats, on discute avec les gens... témoigne Nina, l'une des premières (et nombreuses) clientes à avoir franchi les portes de l'établissement. L'ambiance est sympa, on communique beaucoup plus que dans un bar normal."

Un lieu de rencontre donc, et aussi, pourquoi pas, de coup de coeur. Ici, tous les animaux sont adoptables, le bar travaillant en partenariat avec un refuge. "C'est un moyen de faire un contact direct avec l'animal, et surement de favoriser les adoptions", poursuit, enthousiastes, Marine, une autre cliente. Avant même l'ouverture, l'un des chatons de l'équipe d'Au Chat Perché a trouvé une nouvelle famille, qui avait craqué sur une photo publiée sur la page Facebook quelques temps auparavant.

