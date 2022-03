CFA 2 : après la coupe, revoilà la priorité de Mondeville

En s'imposant 2-0 à Tourlaville (DSR), dans un match "compliqué à jouer et à regarder", le club de CFA 2 s'est offert un sixième tour qui l'opposera à un voisin, l'ASPTT Caen (DH), le dimanche 30 octobre. Le derby promet d'autant plus que Jean-François Péron et Laurent Dufour ont entraîné dans les deux clubs. "Ca sera un match particulier pour nous deux mais aussi pour les joueurs, annonce le coach mondevillais. C'est sans doute l'équipe qui gèrera le mieux ce côté affectif qui l'emportera."

Si, à mesure qu'elle avance, la coupe prend une importance grandissante dans les esprits mondevillais et caennais, la priorité demeure le championnat aux yeux des deux techniciens. Pour Mondeville, le déplacement à Locminé samedi 22 octobre revêt un intérêt d'autant plus grand que la dernière rencontre des Mondevillais en CFA 2 s'est soldée par une défaite. "Il va falloir rattraper à l'extérieur les points perdus sur notre tableau de marche."