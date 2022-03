Le joli succès de la 3ème Nuit de l?Orientation, organisée vendredi par la chambre de commerce et d?industrie de Flers... près de 550 collégiens, lycéens et leurs parents sont venus rencontrer des professionnels pour se renseigner sur les métiers .... c?est 25 % de plus que l?an dernier .

