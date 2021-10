Giboulées fréquentes pour la dernière journée de Mars marquée par fraîcheur, de 4 à 9°

Les températures sont fraîches ce matin... il fait 4° à Mortagne et L?Aigle... 4.3 à Flers... 4.7° à Alençon et Argentan .



Le temps restera perturbé et instable ...... De nombreuses giboulées ponctuées parfois d'un coup de tonnerre se succèderont sous un ciel chargé et agité notamment cet après-midi. Des averses de grésil peuvent se produire dans cette traîne active.



Les vents resteront assez forts avec des rafales jusqu?à 70 km/h, ils molliront tardivement en soirée. Les températures resteront fraîches et ne dépasseront pas 8 à 9 degrés cet après-midi.

