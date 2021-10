Deux jeunes hommes, soupçonnés d'être impliqués dans le décès d'un quinquagénaire retrouvé ligoté vendredi 14 avril 2017 dans son appartement de Lisieux (Calvados), vont être déférés ce lundi 17 avril 2017 au parquet de Caen.

"Les qualifications qui vont être requises sont homicide volontaire, séquestration et extorsion aggravée", a précisé à l'AFP la procureur de la République de Caen, Carole Étienne. L'enquête porte également sur une seconde affaire, commise le même jour. Un septuagénaire de Lisieux avait également été ligoté chez lui, mais retrouvé vivant.

De très jeunes suspects

Samedi soir, trois personnes, dont deux mineurs, avaient été interpellées. "L'enquête s'est resserrée sur d'eux d'entre elles", un majeur de 18 ans et un mineur de 16 ans et demi, selon le parquet. Ils ont reconnu leur participation, lors de la garde à vue. L'enquête devra permettre d'établir le rôle de chacun, mais également "l'intention d'homicide". Une autopsie sera réalisée dans la semaine, pour permettre de déterminer précisément les causes de la mort de la victime.

Le motif de vol écarté

Selon les premiers éléments, les deux suspects étaient alcoolisés lorsqu'ils se sont rendus chez la victime, "qu'ils avaient manifestement prévu de visiter", selon Carole Etienne. Le vol ne semble donc pas être le mobile de la visite. La soirée a mal tourné, une rixe a éclaté et "des violences manifestement sévères ont été commises". C'est par la suite que les deux suspects s'en sont pris à la seconde victime, qui a survécu, et à qui une carte bleue et des clés de voiture ont été dérobées.

